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Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tatbikat tepkisi

Pyongyang yönetimi, "Don Maeng" müşterek askeri tatbikatının Güney Kore ve ABD ile varılan zirve uzlaşmalarını ihlal ettiğini savundu

07 Mart 2019 Perşembe 18:51
Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tatbikat tepkisi

ANKARA (AA) - Kuzey Kore yönetimi, ABD ve Güney Kore'nin Kore Yarımadası'nda düzenlediği ortak askeri tatbikata tepki gösterdi.

Pyongyang yönetimi, Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yayımlanan açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin "Don Maeng" (Kardeş) adı verilen müşterek askeri tatbikatın iki ülkeyle varılan zirve uzlaşmalarını ihlal ettiğini savundu.

Tatbikatın Kuzey Kore'nin ABD ve Güney Kore ile askeri tatbikatların durdurulmasına ilişkin vardığı uzlaşmayı açıkça ihlal ettiğine vurgu yapılan açıklamada, "Bu, tüm Kore halkının ve uluslararası camianın Kore Yarımadası'nın barış ve istikrara kavuşmasına yönelik amaç ve beklentilerine doğrudan bir meydan okumadır." ifadesine yer verildi.

ABD, ay başında Güney Kore ile her yıl bahar aylarında Kore Yarımadası'nda düzenledikleri "Kilit Kararlılık" ve "Yavru Kartal" tatbikatlarını sonlandırma kararı aldığını açıklamıştı.

ABD ve Güney Kore askeri yetkilileri 2 hafta süren "Kilit Kararlılık" yerine, 1 hafta sürecek daha dar ölçekli "Don Maeng" tatbikatını düzenlemeye karar vermişti.

- Tatbikatlar Trump'ın hedefindeydi

"Yavru Kartal" tatbikatı 2001 yılından beri her yıl bahar aylarında düzenleniyordu.

Tatbikatta, iki ülke kuvvetlerinin cephe gerisinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin operasyonların yanı sıra özel harekat, karaya asker çıkarma, alan savunması, hava ve deniz muharebe eğitimleri ile kritik askeri silahları ön cepheye taşıma konularında eğitim veriliyordu.

"Kilit Kararlılık" tatbikatı ise 1976 yılından beri çeşitli isimlerle anılan ABD Pasifik Kuvvetlerinin Güney Kore'ye muhtemel bir savaş ortamında destek verme tatbikatıydı.

2001 yılından itibaren "Yavru Kartal" tatbikatı ile beraber yapılan tatbikatta, ABD, Kore yarım adasına asker çıkarma eğitimleri yapıyordu.

Trump, geçen yıl bu iki önemli tatbikatı, oldukça pahalıya mal olduğu gerekçesi ile eleştirmiş ve tatbikatlar geçici süre ile askıya alınmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27-28 Şubat'ta Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılan zirvede bir araya gelmiş ancak zirveden herhangi bir uzlaşma çıkmamıştı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 18:51
  1. "Kilit Kararlılık" tatbikatı
  2. "Yavru Kartal" tatbikatı
  3. Kuzey Kore

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