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Kuzey Kore'deki parlamento seçimi

Ülkenin lideri Kim Jong-un'un ismi, yeni dönemde parlamentoya seçilen milletvekilleri arasında yer almadı- Kim'in seçimlere katılmadığı yorumları yapılıyor

12 Mart 2019 Salı 18:04
Kuzey Kore'deki parlamento seçimi

ANKARA (AA) - Kuzey Kore'de, 2011'in sonunda ülkenin başına geçen ve 2014'deki parlamento seçimlerinde ülkedeki en yüksek yasama organı olan Yüksek Halk Meclisi'ne seçilen Kim Jong-un'un, pazar günü yapılan parlamento seçimine katılmadığı yorumları yapıldı.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın Kuzey Kore basınına dayandırdığı habere göre, Komünist ülkede 14'üncü Yüksek Halk Meclisinin üyelerinin belirlenmesi için pazar günü yapılan seçimde milletvekili olanlar arasında Kim'in adı yer almadı.

Haberde, Kuzey Kore'nin Kore Merkezi Yayın İstasyonu'nda, seçilen 687 milletvekilinin her birinin ismi okunurken, listede Kim Jong-un'un adının geçmediği aktarıldı.

Kim'in isminin okunmaması, ülkenin liderinin "seçimlere katılmamış olduğu" anlamına geldiği yorumlarına neden oldu.

Habere göre bazı uzmanlar, "Bu durumun, Kim'in kendini yürütme ve yasama organlarının ayrı olduğu 'normal bir devletin' lideri olarak gösterme çabalarının bir parçası olabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore devlet medyası, seçimlerden önce veya sonra Kim'in adaylık kaydı ile ilgili bir bilgi paylaşmadı.

Öte yandan, seçilen milletvekilleri arasında Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo-jong da yer aldı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, pazar günkü seçimde kayıtlı seçmenlerin yüzde 99,99'unun oy kullandığını ve yeni milletvekillerinin tamamının oyların yüzde 100'ünü alarak seçildiğini bildirdi.

17 yaşından büyüklerin oy kullanabildiği ülkede, her seçim bölgesi için kayıtlı tek aday bulunuyor.

Kim Jong-un'un liderliğindeki ilk parlamento seçimi Mart 2014'de yapılmıştı. 5 yılda bir tekrarlanan seçimde adaylar, iktidardaki Kore İşçi Partisi ve Mecliste sandalye sahibi diğer küçük koalisyon partileri tarafından belirleniyor.

Yerel basında çıkan haberlerde, adaylar arasında Kim'in ulusal kalkınma çabasını destekleyen, ideolojisini ve liderliğini savunacak askerler, aydınlar, çiftçiler ve işçilerin yer aldığı belirtilmişti.

Kuzey Kore'nin genç lideri Kim-Jong un, 2014'te yapılan seçimde aday olduğu bölgede oyların tamamını alarak parlamentoya seçilmişti.

KCNA haber ajansı, babasının doğum yeri Mount Paekdu bölgesinden aday olan Kim'in oyların tamamını almasının, halkın genç lidere gösterdiği "mutlak desteği" yansıttığını ifade etmişti.

Ülkede, tüm adaylar iktidardaki İşçi Partisi tarafından belirlendiği için seçimler "formalite icabı" olarak değerlendiriliyor.

Kim Jong-un, babası Kim Jong-il'in 17 Aralık 2011'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesi üzerine 29 Aralık 2011'de iktidar partisinin, ordunun ve halkın "Yüce Lideri" ilan edilmişti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:04
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