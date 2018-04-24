Kuzey Kore'deki kazaya Kim Jong-un'dan ilk açıklama
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 36 Çinli turistin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı kazanın ardından Pyongyang'daki Çin Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.24 Nisan 2018 Salı 09:46
Kuzey Kore'de Çinli turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı. 36 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda kişi de yaralandı.
Kazanın ardından Pyongyang'daki Çin Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Kim Jong-un, yaralıların tedavi edildiği hastaneye de gitti.
Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre Jong-un, beklenmedik bu kaza sebebiyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Kaynak: Reuters
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