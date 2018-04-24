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Kuzey Kore'deki kazaya Kim Jong-un'dan ilk açıklama

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 36 Çinli turistin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı kazanın ardından Pyongyang'daki Çin Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

24 Nisan 2018 Salı 09:46
Kuzey Kore'deki kazaya Kim Jong-un'dan ilk açıklama

Kuzey Kore'de Çinli turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı. 36 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda kişi de yaralandı.

Kazanın ardından Pyongyang'daki Çin Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Kim Jong-un, yaralıların tedavi edildiği hastaneye de gitti.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre Jong-un, beklenmedik bu kaza sebebiyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: Reuters

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 09:46
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  4. çin

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