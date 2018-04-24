Kuzey Kore'deki kazaya Kim Jong-un'dan ilk açıklama

Kuzey Kore'de Çinli turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı. 36 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda kişi de yaralandı.

Kazanın ardından Pyongyang'daki Çin Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Kim Jong-un, yaralıların tedavi edildiği hastaneye de gitti.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre Jong-un, beklenmedik bu kaza sebebiyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: Reuters