Kuzey Kore’de otobüs faciası: 36 kişi öldü
Kuzey Kore’de çok sayıda Çinli turistin bulunduğu bir otobüs kaza yaptı. En az 36 kişi hayatını kaybetti.23 Nisan 2018 Pazartesi 10:41
Çin Dışişleri Bakanlığı, dün gece Kuzey Kore’de Çinli turistleri taşıyan bir otobüsün kaza yaptığını açıkladı.
Kuzey Hwanghae’da meydana gelen kazada 32'si Çinli, 4'ü Kuzey Koreli olmak üzere 36 kişi hayatını kaybetti.
Çin Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Koreli yetkililerin Pyongyang'daki büyükelçilik ile temas kurduğunu ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
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