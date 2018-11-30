0553 313 94 23

Kuzey Kore'de demir yolu modernizasyona Güney'den destek

18 gün sürecek Kore ortak demir yolu modernizasyon projesi kapsamında çalışacak Güney Kore ekibini taşıyan tren, Kuzey Kore'nin Kaesong kenti yakınındaki Panmun istasyonuna doğru yola çıktı

30 Kasım 2018 Cuma 11:12
Kuzey Kore'de demir yolu modernizasyona Güney'den destek

Güney Koreli yetkilileri ve uzmanları taşıyan tren, demir yolu modernizasyon projesi için Kuzey Kore'ye gitti.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Dorasan istasyonundan kalkan tren, 18 gün sürecek proje için Kuzey Kore'nin Kaesong kenti yakınındaki Panmun istasyonuna doğru yola çıktı.

Güney Kore'den kalkan trenin 17 Aralık'a kadar bin 200 kilometrelik tren yolu modernizasyon projesinde yer alacağı ifade edildi.

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, Dorasan istasyonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kore ortak demir yolu projesinin, Kore Yarımadası'ndaki ortak bir gelecek için önemli olduğunu söyledi.

- Koreler arası yakınlaşma

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki lider eylül ayında Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayımlamıştı.

Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 11:12
  1. demir yolu
  2. Güney KORE
  3. Kuzey Kore
  4. tren

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış
    1. CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış
    2. "Emeklilik koşulları yeniden..
    3. "Kış lastiği yol tutuşunu artırır,..
    4. "Acı ile mutluluk arası 10 saniye"
    5. Latte ve Duman'ın bisiklet keyfi
    6. TCMB Başkanı Çetinkaya: "Enflasyon..
    7. Avrupa borsaları
    8. "Fransa'daki eylemlerin..
    9. TCMB Başkanı Çetinkaya: "Dış talep..
    10. TCMB Başkanı Çetinkaya: "Ekonomideki..
    11. Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da..
    12. İslami dava mağdurları Adalet Bakanı..
    13. Londra, Liverpool ve İstanbul'da derbi..
    14. TGDF yeni yönetimi belli oldu
    15. "HDP'lilerle sözde kavga ediyor"
    16. Başkentteki engelli yolları yenileniyor
    17. Derbide gözler kalecilerde
    18. Kadının azmi ithal tohumu yendi
    19. GRAFİKLİ - Çevrenin korunmasına..
    20. Şekerin küresel geleceği Londra'da..
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!