Kuzey Kore'de 11 milyon kişi yetersiz besleniyor BM raporuna göre, Kuzey Kore'de 3,8 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyacı var

ANKARA (AA) - Kuzey Kore'de yaklaşık 11 milyon kişinin yetersiz beslendiği açıklandı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) açıklamasında, BM Kuzey Kore Koordinatörü Tapan Mişra tarafından yayımlanan raporda, Kuzey Kore nüfusunun yüzde 43'üne denk gelen 11 milyon kişinin yetersiz beslendiğine dikkat çekildi. Kuzey Kore'de "gıda güvensizliği ve beslenme yetersizliğinin" yaygın olduğuna işaret edilen raporda, her beş çocuktan birinde beslenme bozukluğunun neden olduğu gelişim geriliği görüldüğü belirtildi. BM raporunda, 25,5 milyonluk nüfusun 3,8 milyonunun 120 milyon dolar değerinde acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi. Raporda, Kuzey Kore'de temiz su ve hijyen yoksunluğunun çocuklarda tedavi edilebilen hastalıklardan ölüm riskini artırdığı ifade edildi.













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