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Kuzey Kore zor durumda! Uluslararası yardım istedi

Son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle onlarca kişinin hayatını kaybettiği 10 binden fazla kişinin selden etkilendiği Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler'den uluslararası yardım istedi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 09:52
Kuzey Kore zor durumda! Uluslararası yardım istedi

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde,  Kuzey Kore'nin güney ve kuzey Hwanghae bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar  nedeniyle onlarca kişininin hayatını kaybettiğini ve 10 binden fazla kişinin  selden etkilendiğini belirtti.

Binlerce evin ve tarımsal alanın zarar gördüğünü vurgulayan Haq,  selden etkilenen bölgelerde gıda, su, hijyen ve tıbbi gereksinimlerin bulunduğunu  ve Kuzey Kore'nin, BM'den uluslararası yardım talebinde bulunduğunu açıkladı.

 

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 09:52
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