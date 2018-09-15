Kuzey Kore zor durumda! Uluslararası yardım istedi
Son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle onlarca kişinin hayatını kaybettiği 10 binden fazla kişinin selden etkilendiği Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler'den uluslararası yardım istedi.15 Eylül 2018 Cumartesi 09:52
BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Kuzey Kore'nin güney ve kuzey Hwanghae bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle onlarca kişininin hayatını kaybettiğini ve 10 binden fazla kişinin selden etkilendiğini belirtti.
Binlerce evin ve tarımsal alanın zarar gördüğünü vurgulayan Haq, selden etkilenen bölgelerde gıda, su, hijyen ve tıbbi gereksinimlerin bulunduğunu ve Kuzey Kore'nin, BM'den uluslararası yardım talebinde bulunduğunu açıkladı.
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