Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri bir araya geldi! İşte ilk görüntüler

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile görüşmek için Güney Kore'ye ziyarette bulunuyor.

Güney Kore sınırını yürüyerek geçen Kim Jong-un'u sınırda Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in. İki lider zirvenin yapılacağı ateşkes köyü Panmunjom'un Güney Kore'ye ait kısmında bulunan Barış Evi'ne (Peace House) yürüdü.

Kim Jong-un, 1953 Kore Savaşı'ndan bu yana Güney Kore topraklarına geçen ilk Kuzey Kore lideri oldu. Tarihi buluşmada Kuzey Kore'nin nükleer silahla ilgili yeni gelişmeleri ele alınması bekleniyor.