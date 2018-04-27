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Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri bir araya geldi! İşte ilk görüntüler

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile görüşmek için Güney Kore’ye ziyarette bulunuyor. Tarihi Kore zirvesinden ilk görüntüler...

27 Nisan 2018 Cuma 04:15

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile görüşmek için Güney Kore'ye ziyarette bulunuyor.

Güney Kore sınırını yürüyerek geçen Kim Jong-un'u sınırda Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in. İki lider zirvenin yapılacağı ateşkes köyü Panmunjom'un Güney Kore'ye ait kısmında bulunan Barış Evi'ne (Peace House) yürüdü.

Kim Jong-un, 1953 Kore Savaşı'ndan bu yana Güney Kore topraklarına geçen ilk Kuzey Kore lideri oldu. Tarihi buluşmada Kuzey Kore'nin nükleer silahla ilgili yeni gelişmeleri ele alınması bekleniyor.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 04:15
  1. Kim Jong-un
  2. Moon Jae-in
  3. Kuzey Kore
  4. Güney Kore

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