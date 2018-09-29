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Kuzey Kore ve ABD yine karşı karşıya...

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho,  Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için Kuzey Kore'ye  yaptırımlar yoluyla baskı uyguladığına dikkati çekti.

29 Eylül 2018 Cumartesi 21:16
Kuzey Kore ve ABD yine karşı karşıya...

Ri, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler 73'üncü Genel Kurulu  görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada ABD'ye yüklendi.

ABD ve Kuzey Kore liderleri arasında Singapur'da yapılan zirve sonrası  ortak açıklamanın önemine değinen Ri Yong Ho, "ABD- Kuzey Kore anlaşmasını etkili  bir şekilde uygulamanın ilk görevi on yıllardır iki ülke arasında devam eden  güvensizlik bariyerini yıkmak olacaktır. Bu amaç doğrultusunda hem Kuzey Kore hem  ABD güven inşası için elinden geleni yapmalıdır." diye konuştu.

Kuzey Kore hükümetinin Ortak Açıklama'dan önce de nükleer faaliyetler  konusunda güven inşa edici adımlar attığına değinen Ri, "Ancak aynı adımları  ABD'den göremiyoruz." ifadesini kullandı.

Ri, ABD'nin Kore yarımadasında barış rejiminin yokluğuna dair  endişeler konusunda adım atmak yerine, yarımadanın nükleer silahlardan arındırılmasını ilk sıraya koyduğunu ve bu uğurda Kuzey Kore'ye yaptırımlar  yoluyla baskı uyguladığına değinerek, "ABD'nin devam eden yaptırımları iki ülke  arasındaki güvensizliği derinleştiriyor." dedi.

Güney Kore-Kuzey Kore ilişkilerinde de son aylarda birçok olumlu  gelişme olduğuna işaret eden Ri, "Kore yarımadasının nükleer silahlardan  arındırılması için muhatabımız ABD değil de Güney Kore olsaydı bu süreç  tıkanmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore'nin ABD'ye güvenmemek için birçok nedeni olduğuna dikkati  çeken Ri, "ABD bizden çok daha uzun zaman önce nükleer silaha sahipti ve bunu  gerçek bir savaş sırasında kullanan tek ülke." görüşünü paylaştı.

Ri, Kuzey Kore'nin neredeyse bir yıldır nükleer faaliyette  bulunmamasına rağmen BMGK'nın da ülkeye bakışının değişmediğini, yeni karar  tasarılarında bu faktörün göz önüne alınması gerektiğini söyledi.

 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 21:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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