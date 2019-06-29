0553 313 94 23

Kuzey Kore Trump'ın teklifine açık kapı bıraktı

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile "silahsızlandırılmış bölgede" görüşme teklifini "çok ilginç bir öneri" olarak değerlendirdi

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:56
Kuzey Kore Trump'ın teklifine açık kapı bıraktı

SEUL (AA) - Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan silahsızlandırılmış bölgede görüşme yapma teklifine "çok ilginç bir öneri" yanıtını verdi.

Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'da yer alan habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile "silahsızlandırılmış bölgede" görüşme teklifini "çok ilginç bir öneri" olarak değerlendirdi.

Haberde, teklifin iki lider arasında şahsi ilişkinin derinleşmesi ve iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için anlamlı bir fırsat olabileceği kaydedildi.

Choe, henüz ABD tarafından iki liderin silahsızlandırılmış bölgede görüşme yapması için resmi bir teklif almadıklarını belirtirken, bakan yardımcısının açıklamaları Kuzey Kore tarafının görüşmeye sıcak baktığı şekilde yorumlandı.

-Trump'ın görüşme önerisi

G-20 Zirvesi kapsamında Japonya'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a görüşme teklifinde bulunmuştu.

Trump, Twitter'dan G-20 Zirvesi'nde çeşitli ülke liderleriyle yaptığı görüşmeler sonrasında Güney Kore'ye gideceğini duyurmuştu.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Japonya'dan ayrılacaklarını belirten Trump, "Kuzey Kore lideri bunu görüyorsa, kendisiyle sınırdaki silahsızlandırılmış bölgede buluşarak elini sıkmak ve merhaba demek istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

-Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:56
  1. Donald Trump
  2. Kim Jong-un
  3. Silahsızlandırılmış bölge

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
    1. Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen..
    2. Bosna Hersek'te 509. Ayvaz Dede..
    3. Vücüduna yapışan keneyi çıkarınca öldü
    4. Renault MAİS'e 4 ödül
    5. Onazi, Ünal Karaman’ın doğum gününü..
    6. TSK ve ÖSO katil rejime bomba yağdırdı
    7. Bilecik’te çatı yangını
    8. Galatasaray'dan yıldız oyuncuya:..
    9. Güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi..
    10. Erdoğan’dan Münbiç açıklaması, "Münbiç..
    11. Erdoğan’dan S-400 açıklaması "Teslimat..
    12. Spor kulüplerinin gözde kamp merkezi..
    13. Hedef 5 bin genç
    14. Dumlupınar Ağaçköy Şehitliği’nde bakım..
    15. İnanılmaz olay! Her gün demir direkler..
    16. Sudan cuntasına Siyonist cilası
    17. Dumlupınar’da Kent Konseyi Çalışma..
    18. Başkan Hüseyin Doğan: Mezarlıklar..
    19. Kuzey Kore Trump'ın teklifine açık..
    20. Başkan Yılmaz: "Kadına değil, şiddete..
    21. Göztepe sol bek Marlon ile anlaşma..
    22. Emet KYK Yurdu gün sayıyor
    23. Erdoğan, “Türkiye’ye gönderilen 15..
    24. (Özel) Şişli’de sinir krizi geçiren..
    25. Tofaş, 6’ncı Sürdürülebilirlik..
    26. ADÜ Rektörü Aldemir, Sökelilerin..
    27. Çocukları özel gereksinimli vekiller,..
    28. Trump’tan tarihi açıklamalar: “Erdoğan..
    29. Putin G20 temaslarını değerlendirdi
    30. Can Öncü Hollanda’da sahne alıyor
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı