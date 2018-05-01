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Kuzey Kore, tarihi zirve sonrası ilk adımını attı

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin propaganda yayınları yaptığı hoparlörleri sökmeye başladığını açıkladı.

01 Mayıs 2018 Salı 09:33
Kuzey Kore, tarihi zirve sonrası ilk adımını attı

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore ve Güney Kore arasında yapılan zirvenin ardından Güney Kore ilk adımı atmış, Kuzey Kore'ye haber ve propaganda yayını yapan hoparlörlerini sökmeye başlamıştı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, attıkları bu adımın ardından, Kuzey Kore'nin de aynı amaçla kullandığı hoperlörleri sökmeye başladığını açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.

Liderler, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımlara ve kararlara tanıklık ederek, yarımadayı nükleer silahlardan arındırma ve mevcut ateşkesi kalıcı barış anlaşmasına dönüştürme konusunda görüş birliğine varmıştı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:33
  1. Güney Kore
  2. 27 Nisan

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