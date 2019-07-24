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Kuzey Kore, Rus gemisini alıkoydu

Kuzey Kore tarafından alıkonan Rus balıkçı gemisinde 17 kişilik mürettebat bulunuyor- Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus diplomatların geminin mürettebatıyla bir araya geldiği ve sorunun çözülmesi için gerekli çalışmaları yürüttükleri belirtildi

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:06
Kuzey Kore, Rus gemisini alıkoydu

MOSKOVA (AA) - Kuzey Kore'nin, içerisinde 17 kişilik mürettebatın bulunduğu Rus balıkçı gemisini alıkoyduğu bildirildi.

Rus Kommersant gazetesinin, geminin sahibi Kuzeydoğu Balıkçılık şirketinden bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore, Rus balıkçı gemisini 17 Temmuz'da alıkoydu.

Gemide 15'i Rus, 2'si Güney Koreli toplam 17 kişilik mürettebatın bulunduğu bilgisine yer verilen haberde, geminin Kuzey Kore sınırlarını 50 mil ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonduğu ve ardından gemiyle irtibatın kesildiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus diplomatların, geminin mürettebatıyla bir araya geldiği ve sorunun çözülmesi için gerekli çalışmaları yürüttükleri ifade edildi.

Kuzey Kore'nin Moskova Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise geminin kaptanının, sınır ihlali yaptıklarını kabul ettiği ve denetleme sonunda, kanun ihlali tespit edilmemesi halinde, mürettebatın serbest bırakılacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:06
  1. gemi
  2. Kuzey Kore
  3. Kuzey Kore'nin Moskova Büyükelçiliği
  4. Rus Kommersant gazetesi
  5. Rusya
  6. Rusya Dışişleri Bakanlığı

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