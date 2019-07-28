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Kuzey Kore Rus balıkçı gemisini serbest bıraktı

Kuzey Kore, 17 mürettebatıyla birlikte alıkoyduğu Rus balıkçı gemisini serbest bıraktı.

28 Temmuz 2019 Pazar 10:16
Kuzey Kore Rus balıkçı gemisini serbest bıraktı

Kuzey Kore, 17 mürettebatıyla birlikte alıkoyduğu Rus balıkçı gemisini serbest bıraktı.


Rusya’nın Pyongyang Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin 17 Temmuz’da sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle alıkoyduğu Rus balıkçı gemisi Xiangheilin-8’in mürettebatıyla birlikte serbest bırakıldığı belirtildi.


Güney Kore’den hareket eden Rus balıkçı gemisi, yengeç avı için Japon denizine ilerlemiş, bir süre sonra Kuzey Kore sınırına ulaşmıştı. Kuzey Kore’nin sınır muhafızları tarafından takip edilen gemi, sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle bağlanarak Kuzey Kore’nin Wonsan şehrindeki limana çekilmişti. Gemide bulunan 15’i Rus, 2’si Güney Koreli mürettebat ise gözaltına alınmıştı. Rusya tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir yasa ihlali yapılmadığı belirtilmişti.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 10:16
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