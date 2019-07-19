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Kuzey Kore medyasından ticari kısıtlamalar yapan Japonya'ya eleştiri

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA:- "Japonya'nın 10 ağzı olsa söyleyecek tek bir sözü yok"

19 Temmuz 2019 Cuma 16:57
Kuzey Kore medyasından ticari kısıtlamalar yapan Japonya'ya eleştiri

ANKARA (AA) - Kuzey Kore medyası, Japonya'yı, Güney Kore'ye uyguladığı ticari kısıtlamalar nedeniyle eleştirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'da yayımlanan bir yorum yazısında, Japonya'ya, Seul yönetimine uyguladığı ticari kısıtlamalar nedeniyle tepki gösterilerek, savaş zamanı işlediği "vahşetten" ötürü özür dilemesi ve tazminat ödemesi çağrısında bulunuldu.

Japonya'nın "kibirli ekonomik misillemesinin tüm ulusu kızdırdığı" ifadesine yer verilen yazıda, Tokyo yönetiminin, Seul'e yönelik bir takım malzemelere getirdiği kısıtlamayı haklı çıkarmak için bu ürünlerin Güney Kore üzerinden Kuzey Kore'ye gönderilebileceği şeklinde "saçma" bir gerekçe sunduğu kaydedildi.

Yazıda Japonya'nın, Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kore'ye satışını ve transferini yasakladığı bazı çift kullanımlı ürünlerin yönetiminde Seul'un ihmalkarlık yapmış olabileceği iddiasında bulunduğu hatırlatıldı.

Tokyo'nun, Güney Kore tarafından reddedilen bu iddiasının, "Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikasının bir ifadesi" olduğu belirtilen yazıda, Japonya'nın bu tavrı, "Kuzey Kore'ye karşı kabul edilemez siyasi bir meydan okuma" olarak nitelendirildi.

Yazıda, "Hala tarih mahkemesinde davalı olan Japonya'nın 10 ağzı olsa söyleyecek tek bir sözü yok." değerlendirmesinde bulunuldu.

- İki ülke arasında ticari kısıtlamalar

Birbirlerini hidrojen florid gibi bazı stratejik maddeleri Kuzey Kore'ye yasa dışı şekilde ulaştırmakla itham eden iki ülke arasında ticari kısıtlamalar sürüyor.

Japonya, bu ayın başında aldığı kararla, Güney Kore'den florlanmış polimid, hidrojen florid ve resist maddelerinin ithalatının, bireysel izne bağlı hale getirileceğini duyurmuştu.

Güney Koreli yetkililer, kısıtlamanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek, Japonya'yı Dünya Ticaret Örgütüne şikayet edeceklerini açıklamıştı.

Japon tarafı ise kararın, ithal ürünlerdeki denetim eksiklikleri nedeniyle güvenlik gerekçesiyle alındığını belirtmiş, uluslararası hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Japonya'ya, ülkesine uyguladığı ticari kısıtlamaların iki ülke arasında yarım yüzyıla dayanan ekonomik iş birliğini bozacağı ve Japonya'nın daha fazla etkilenen taraf olacağı uyarısında bulunmuştu.

Seul yönetimi, söz konusu kararı, Güney Kore'de mahkemelerin, Japonya'nın, Kore Yarımadası'nda 1910-1945 yıllarındaki sömürge yönetimi altında Japon şirketlerin zorla çalıştırdığı işçiler için verdiği tazminat kararlarına misilleme olarak görmüştü.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:57
  1. Güney KORE
  2. Japonya
  3. Kuzey Kore

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