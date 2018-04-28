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Kuzey Kore medyası, zirveyi böyle duyurdu: Ortak refah için bir dönüm noktası

Kuzey Kore Devlet Haber Ajansı, Kore zirvesi için "Yarımadada ortak refah sağlamak için bir dönüm noktası" yorumunu yaptı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 09:45
Kuzey Kore medyası, zirveyi böyle duyurdu: Ortak refah için bir dönüm noktası

Kuzey Kore'nin merkezi haber ajansı, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in yaptığı açıklamalara yer verdi. Buluşmanın, iki Kore arasında 10 yıldan sonra yapılan ilk zirve olduğu hatırlatıldı.

Haberde ayrıca, "Kim ve Moon, Kore Yarımadası'nın nükleerden tam olarak arındırılması için çalışma sözü verdiler" denildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi. Liderler Kim jong-un ve Moon Jae-in Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındıracak ve ateşkesi barış anlaşmasına dönüştürecek ilk adım olan ortak deklarasyonu imzaladı.

On yıldan uzun süredir ilk kez yapılan zirvede iki taraf, yarımadada "kalıcı" ve "güçlü" barış oluşturmak için anlaşmaya varmaya çalışacaklarını açıkladılar.

Açıklamada, askeri silahların azaltılması, "düşmanca eylemlere" son verilmesi, "silahlandırılmış sınırın" bir barış bölgesine dönüştürülmesi ve ABD gibi diğer ülkelerle çok taraflı görüşmeler sürdürme vaatleri de yer aldı.

Kore yarımadasında daha fazla savaş olmayacağı ve Kuzey ve Güney Kore'nin savaş tehlikelerini gerçekten ortadan kaldırmak için ortak çaba sarf edecekleri belirtildi.

Ayrıca Kuzey ve Güney Kore'nin bugünkü zirvede varılan anlaşmaları uygulamaya koymak için mümkün olan en kısa sürede görüşmeler yapacakları belirtildi.

Kuzey ve Güney Kore kara, deniz ve havada bütün düşmanca faaliyetleri "tamamen sonlandırmak" ve 1 Mayıs itibarıyla bütün propaganda yayınlarını kesmek ve bildirilere son vermek için de anlaştılar.

Açıklamada Kuzey ve Güney Kore'nin Mayıs ayında yüksek düzeyli askeri görüşmeler yapacakları ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in sonbaharda Pyongyang'ı ziyaret etmeyi kabul ettiği belirtti.

Kaynak: Reuters

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 09:45
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Güney Kore
  3. 1 Mayıs

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