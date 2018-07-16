0553 313 94 23

Kuzey Kore liderinden genel af ilanı

Kuzey Kore'nin (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti) kuruluşunun 70. yıldönümünün kutlanacağı 9 Eylül öncesi lideri Kim Jong-un'dan mahkûmiyet almış suçlular için genel af ilanı geldi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:14
Kuzey Kore liderinden genel af ilanı

Kuzey Kore'de devlet medyası, ulusal yasama organı olan Yüksek Halk Meclisi'nin Başkanlığı tarafından 12 Temmuz'da genel af kararnamesi çıkarıldığını duyurdu.

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ''Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, kuruluşunun 70. yıldönümü vesilesiyle ülkeye ve halka karşı işlediği suçlardan mahkumiyet almış olanlar için af çıkaracak'' açıklamasını yayımladı.

1 AĞUSTOS'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Genel affın 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini belirten KCNA, konuyla ilgili organların serbest kalacakların normal çalışma yaşamına uyum sağlamaları için pratikte gerekli önlemleri alacağını kaydetti.

Açıklamada 'halk kitlelerinin bağımsız ve yaratıcı yaşamlarını koruma ve önce halk ilkesi uyarınca özverili ve adanmış çaba göstermenin önemine' vurgu yapıldı.

Tek partinin resmi yayın organlarından Rodong Sinmun gazetesi de 'Yüce Lider Yoldaş Kim Jong Un'un halka saygı ve sevgiye öncelik veren politikaları sayesinde parti ile halk arasındaki kan bağlarının çarpıcı şekilde güçlendiği' yorumuna yer verdi.

Kim bu yıl hem Güney Kore hem de ABD ile barış süreci yürütmeye başladı. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kim'in babasının ölümünün ardından 17 Aralık 2011'de iktidara gelmesinden beri, 12 Temmuz 2018 kararnamesi dahil toplam 3 kez genel af ilan edildiğine dikkat çekti. Bunlar hep Kuzey Kore takvimindeki önemli olaylara göre ayarlandı.

Ancak kimlerin af kapsamına alındığı hiçbir zaman net şekilde açıklanmadı. NK Pro analisti Fyodor Tertitskiy, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin Güvenlik Komitesi kararıyla hapse atılanların af kapsamına alınmasını beklememek gerektiği, siyasi mahkumların değil, sadece adi suçluların serbest bırakılacağı değerlendirmesini yaptı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:14
  1. Genel Af
  2. Kuzey Kore
  3. Kim

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey Kore, İran'a karşı nükleer pazarlıkta İsrail'den 1 milyar dolar istedi!
    1. Kuzey Kore, İran'a karşı nükleer..
    2. Bebeklere hangi aşılar yapılmalıdır?
    3. Sondaj aracı yan yattı: 2 kişi öldü
    4. Terör Devleti İsrail'den kritik..
    5. OHAL sonrası için yeni gelişme
    6. Sadakataşı, kurban bedelini açıkladı
    7. Amerika Türkiye'ye Patriot satmak..
    8. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı..
    9. İslam düşmanlarından alçak protesto:..
    10. Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yeni sözleşme!
    11. Antalya'da yük asansörü düştü: 1 yaralı
    12. Tesla ilk kez takla attı! Sürücünün...
    13. Gürcistan’da maden faciasından dolayı..
    14. Fransızlar, şampiyonluk kutlamalarına..
    15. İsrail askerleri Filistinliyi vurup..
    16. Otomobil vinçle çarpıştı, sürücü..
    17. Hamileyken boğaz ağrısı nasıl geçer?
    18. Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den..
    19. Uçan taksi geliyor
    20. Eylül Yağlıkara'nın babasından yürek..
    Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
    Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Darbe destekçilerine dokunulmadı!
    Darbe destekçilerine dokunulmadı!