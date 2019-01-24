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Kuzey Kore liderinden ABD ile ikinci zirve hazırlığı talimatı

Kuzey Kore medyası, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ABD Başkanı Donald Trump'tan bir mektup aldığını ve iki ülke arasındaki ikinci zirve için hazırlıklara başlanması talimatı verdiğini bildirdi.

24 Ocak 2019 Perşembe 09:46
Kuzey Kore liderinden ABD ile ikinci zirve hazırlığı talimatı

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın haberine göre Kuzey Kore lideri Kim, geçen hafta Washington'da Trump ve diğer yetkililerle bir araya gelen Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-chol'un aracılığıyla ABD Başkanından kişisel bir mektup aldı.

Kim'in, Kuzey Koreli temsilcinin ABD ziyaretinin sonucundan ve Trump'tan aldığı mektuptan "büyük memnuniyet duyduğunun" belirtildiği KCNA haberinde, Kuzey Kore liderinin, ABD Başkanının iki ülke arasındaki meselelerin çözümü konusundaki kararlılığını ve istekliliğini ifade etmesinden övgüyle bahsettiği aktarıldı.

Haberde, Washington ve Pyongyang arasında yapılması planlanan ikinci bir zirve için teknik hazırlıkların başlatılması talimatını veren Kim Jong-un'un, "Sabırla ve iyi niyetle bekleyeceğiz. ABD ile iki ülke tarafından ulaşılacak hedeflere doğru adım adım ilerleyeceğiz." ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, 18 Ocak'ta, "Başkan Donald J. Trump (Kuzey Kore'nin) nükleerden arındırılması ve şubat sonunda yapılacak zirve konusunda Kim Yong-chol ile 1,5 saat görüştü." açıklamasını yapmıştı.

Sanders, "Başkan, yeri daha sonra duyurulacak zirvede, Kim ile bir araya gelmeyi dört gözle bekliyor." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin şubat sonunda olacağı bildirilmişti.

Trump ile Kim, ilk kez geçen yıl 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 09:46
  1. Donald Trump
  2. Kim Jong-un

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