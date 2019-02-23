Kuzey Kore lideri Kim'in treni Çin'de

ANKARA (AA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yurt dışı seyahatlerinde kullandığı trenin, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı zirve için Vietnam'a olan yolculuğu kapsamında Çin sınırından geçtiği bildirildi.

Güney Kore'nin Yonhap ajansı, Kim'in yurt dışı seyahatlerinde kullandığı trenin, iki ülke sınırındaki köprüden geçerek Çin'in Dandong kentine giriş yaptığını açıkladı.

Rusya'nın TASS ajansı, Kim Jong-un'un şahsi treniyle yerel saatle 17.00'de başkent Pyongyang'dan hareket ettiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27-28 Şubat'ta Vietnam'da ikinci kez düzenlenecek zirvede görüşecek.



Kuzey Kore liderinin Pyongyang'dan Hanoi'ye olan muhtemel yolculuğunun yaklaşık 48 saat sürmesi bekleniyor.

Ülkenin resmi medyası, yurt dışı seyahat programları genellikle gizli tutulan Kim'in, Vietnam'a gitmek üzere yola çıkıp çıkmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

Vietnam Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong'un davetine icabetle "ilerleyen günlerde" ülkeye resmi bir iyi niyet ziyareti gerçekleştireceğini açıklamıştı.

Trump ile Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmişti. Zirvede iki lider kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.

