Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'ya gidecek

Güney Kore ve ABD ile yeni bir sayfa açan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya'yı ziyaret etmeye hazır. Kritik ziyareti, Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko dünyaya duyurdu.

Başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana ilk yurt dışı gezisini ilkbaharda Çin'e gerçekleştiren Kim, daha sonra sınırı geçerek Güney Kore'ye tarihi bir ziyarette bulunmuştu.

Kim'in bir diğer sansasyonel buluşması ise, Haziran ayında Singapur'daydı. Kuzey Kore lideri, ABD Başkanı Donald Trump'la dünyanın gözü önünde el sıkışıp bir diğer tarihi görüşmeye imza attı.