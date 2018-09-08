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Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'ya gidebilir

Moskova yönetimi, 2018 yılı içerisinde tarihi seyahatlere imza atan Kuzey Kore lideri Kim'in Rusya'yı ziyaret etmeye hazır olduğunu duyurdu.

08 Eylül 2018 Cumartesi 16:19
Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'ya gidebilir

Güney Kore ve ABD ile yeni bir sayfa açan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya'yı ziyaret etmeye hazır. Kritik ziyareti, Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko dünyaya duyurdu.

Başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana ilk yurt dışı gezisini ilkbaharda Çin'e gerçekleştiren Kim, daha sonra sınırı geçerek Güney Kore'ye tarihi bir ziyarette bulunmuştu.

Kim'in bir diğer sansasyonel buluşması ise, Haziran ayında Singapur'daydı. Kuzey Kore lideri, ABD Başkanı Donald Trump'la dünyanın gözü önünde el sıkışıp bir diğer tarihi görüşmeye imza attı.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 16:19
  1. Kim Jong-un
  2. Kuzey Kore
  3. Rusya

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