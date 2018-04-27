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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un koruma ordusu buluşmaya damga vurdu!

Kuzey Kore ile Güney Kore'nin tarihi buluşmasına Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un koruma ordusu damga vurdu.

27 Nisan 2018 Cuma 10:58
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un koruma ordusu buluşmaya damga vurdu!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile tarihi bir görüşme gerçekleştirmek için Güney Kore'de bulunuyor. Kim Jong-Un'un korumaları silahsızlandırılmış alanda bile tedbiri elden bırakmıyor.
Kim Jong-Un, Güney Kore Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği tarihi görüşme için geldiği Panmunjom Ateşkes Köyü'nde resmi törenle karşılandı.
Güney Kore sınırını yürüyerek geçen Kim Jong-un'u sınırda Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in karşıladı. İki lider zirvenin yapılacağı ateşkes köyü Panmunjom'un Güney Kore'ye ait kısmında bulunan Barış Evi'ne (Peace House) yürüdü.

ÖNEMLİ KARARLAR ALINMASI BEKLENİYOR

Kim Jong-un, 1953 Kore Savaşı'ndan bu yana Güney Kore topraklarına geçen ilk Kuzey Kore lideri oldu. Tarihi buluşmada Kuzey Kore'nin nükleer silahla ilgili yeni gelişmeleri ele alınması bekleniyor.
Öte yandan Kuzey Kore liderinin resmi aracının sınıra gelişi sırasında aracın etrafında bulunan korumalar dikkatlerden kaçmadı. Kim'in aracına eşlik ederek yanında koşan 12 özel koruma, ilginç görüntüler oluşturdu.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 10:58
  1. Kuzey Kore
  2. Güney Kore
  3. Kim Jong-un

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