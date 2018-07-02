Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Lada aracıyla teftişe çıktı

Kuzey Kore resmi medyası Kim'in, Kuzey Pyongan bölgesindeki 1524 numaralı ordu birliği ve bir soya fasulyesi tarlasını teftiş ederkenki fotoğraflarını yayımladı.

Ülkedeki tesisleri ve fabrikaları sıklıkla teftiş etmesiyle ünlü olan Kim'in ziyaretinde dikkat çeken unsur ise ziyaret sırasında kullanılan otomobilin markası oldu.

Kim, ziyaretinde her zaman kullandığı zırhlı Mercedes yerine eski bir Lada Priora marka otomobile binerken görüldü.

SIFIRI 6750, 2. ELİ 800 DOLAR

Lada Priora marka araçların 'sıfırı' Rusya'da 6750 dolara alıcı buluyor. 2. el satışında ise fiyat 800 dolara kadar düşebiliyor.

Konu özellikle Rus sosyal medya kullancılarının ilgisini çekti.

​Kimisi Kuzey Kore liderinin zırhlı Mercedes'i yerine Lada'yı tecih etmesine anlam veremezken kimileri de Kim'in bu hareketini 'havalı' olarak niteledi.