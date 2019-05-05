Kuzey Kore lideri Kim füze denemesini izledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un dün gerçekleştirilen füze denemesini yerinde izlediği belirtildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un dün gerçekleştirilen füze denemesini yerinde izlediği belirtildi.

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA tarafından yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen askeri tatbikat kapsamında Doğu Denizi’ne (Japon Denizi) taktik güdümlü silahların ateşlendiği belirtildi. Açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da tatbikatı yerinde izlediği ifade edildi.

KCNA’nın haberinde tatbikatın amacının ise uzun menzilli çoklu roketatarlar ve taktik güdümlü silahlarının performanslarını test etmek olduğu belirtildi. Haberde, Kim Jong-un’un tatbikatın başarıyla gerçekleştirilmesinden dolayı orduya övgüde bulunduğu ifade edildi.

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