0553 313 94 23

Kuzey Kore lideri Kim Çin'de

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 4 günlük ziyarette, Çinli yetkililerle Güney Kore ile barış görüşmeleri ve ABD ile yapılacak nükleer silahsızlanma müzakerelerine ilişkin detayları ele alacak

08 Ocak 2019 Salı 10:53
Kuzey Kore lideri Kim Çin'de

ANKARA (AA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 4 günlük ziyaret için gittiği Çin'de başkent Pekin'e ulaştı.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre, Kim ve eşi Ri Sol-ju'yu taşıyan özel tren sabah saatlerinde başkent Pekin'deki yüksek güvenlikli tren istasyonuna vardı.

Kim ile ülkeye gelen heyette, Kuzey Kore'nin ABD ile nükleer müzakerelerin sürdürülmesinden sorumlu İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-çol, Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho ve Savunma Bakanı No Kwang-çol'un bulunduğu bildirildi.

Çin resmi haber ajansı Şinhua da Kim ve heyetinin ülkede bulunduğunu doğruladı.

Kim'in 4 günlük ziyarette Çin Devlet Başkanı Şi Cınping ile görüşecek.

Ziyarette, Kuzey ile Güney Kore arasındaki barış görüşmeleri ile Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile yapılacak müzakerelere ilişkin detayların ele alınması bekleniyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 10:53
  1. ABD
  2. Çin
  3. Güney KORE
  4. Kuzey Kore
  5. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil dereye düştü: 5 ölü
    1. Otomobil dereye düştü: 5 ölü
    2. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD ne..
    3. İzmir merkezli 4 ilde operasyon
    4. "Her maçtan önce kurban keseceğim"
    5. İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul..
    6. ''Pompeo, Arap NATO'sunu kuramayacak''
    7. Rekabet Kurulu, Google’a soruşturma açtı
    8. Bir öğrenci, hocasını ayağından vurdu
    9. Ömrünü tamamlamış bir milyon ton..
    10. Anadolu Isuzu’da üst düzey atama
    11. Suriye'de DAEŞ saldırısı! 32 kişi öldü
    12. Cumhurbaşkanına suikast timinin "tek..
    13. Palu Ailesi ve Kıyamet Kuşağının Gizli..
    14. Ankara'da oto tamir dükkanında yangın
    15. Sokakta çalıştırılan 11 bin 760 çocuğa..
    16. Helal işten kazandılar
    17. Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu! Bir..
    18. CHP'li aday partilileri şoke etti! O..
    19. Gasp etmeye çalıştığı kadın UFC..
    20. YARIYIL TATİLİNİN GÖZDE ROTALARI -..
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...