Kuzey Kore: “İspanya’da yapılan büyükelçilik baskını bir terör saldırısıydı”

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, İspanya’da Kuzey Kore Büyükelçiliğine geçtiğimiz ay düzenlenen baskını “terör saldırısı” olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore basınının Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bir kaynağa dayandırdığı haberde, 22 Şubat’ta Madrid Büyükelçiliğine yapılan baskınla ilgili açıklamalar yer aldı. Bakanlık temsilcisi olayı “ciddi bir terör saldırısı” olarak nitelendirerek, Kuzey Kore’nin FBI ve hükümet karşıtı bir grubun olayda rolü olduğuna ilişkin bir bilgi aldığını söyledi.

Geçen ay olayları İspanyol polisi ile müzakere etmeyi reddeden Kuzey Kore, soruşturma çağrısında bulundu. Madrid ise, Kuzey Kore’den açıklama beklemeden bir ay önce soruşturma başlatmıştı. İspanya Ulusal Yüksek Mahkemesi Hakimi José de la Mata, saldırganların Kuzey Koreli memurları ülkeyi terk etmeye zorladığını açıklamıştı. 26 Mart’ta elçilikten çalındığı ve FBI’ya verildiği iddia edilen materyaller ABD’de bir Meksikalının evinden çıkmıştı.

Kuzey Kore’nin Madrid Büyükelçiliğine 22 Şubat’ta bir baskın düzenlenmiş, saldırıyı hükümet karşıtı Cheollima Sivil Savunma grubu üstlenmişti. Baskın sırasında büyükelçilik personelinin rehin alındığı ve saldırganların bazı belgeler, araçlar, bilgisayar ve telefonları çalarak kaçtığı öğrenilmişti. Daha sonra olayla ilgili paylaşılan bilgilerde, grupta ABD ve Güney Kore vatandaşlarının da bulunduğu ifade edilmişti. İspanyol basını, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) da baskında rolü olduğunu iddia etmişti.