Kuzey Kore, İran'a karşı nükleer pazarlıkta İsrail'den 1 milyar dolar istedi!

The Wall Street Journal (WSJ) tarafından yayınlanan bir haberde Kuzey Kore'nin İsrail'den İran'a nükleer füze satışını durdurmak için 1 milyar dolar talep ettiği öne sürüldü.

İddia edilen teklif ise 1999 yılında Kuzey Kore'nin İsveç büyükelçisi Son Mu Sin ile İsveç'in İsrail büyükelçisi Gideon Ben Ami arasında gerçekleşti. İkilinin Stockholm'de bir kafade gizlice buluştuğu öne sürüldü. Buluşmada görev alan bir çevirmen tarafından sözde olayın paylaşıldığı aktarıldı. Eski Kuzey Koreli diplomat olan o toplantıdaki çevirmen Thae Yong Ho'nun ise o zamandan bu yana Güney Kore'ye iltica ettiği belirtildi.

Bu konuda ise İsrail'in teklifi reddettiği ve yerine Kuzey Kore'ye gıda yardımı desteği sağlamayı karşı teklif olarak öne sürdüğü iddia edildi. Buna karşılık Kuzey Kore de İsrail'in bu teklifini reddederek tartışma bir anlaşma olmaksızın sona erdi.

1980'LERİN BAŞINDAN İRAN'A FÜZE SATILDI

Times of Israel'de yayınlanan bir başka haberde ise The Wall Street Journal'in bu haberini Kuzey Koreli silah satış uzmanına dayandırdığı ve bu uzmanın Kuzey Kore rejminin 1980'lerin başından beri geleneksel ve balistik silahları İran'a sattığını söylediği aktarıldı.

Amerikan gazetesi WSJ tarafından yayınlanan haberdeki ikinci bir uzmanın görüşüne göre ise “İran'ın Shahab-3 ve Khorramshahr füzeleri ile Kuzey Kore'nin Nodong ve Musudan füzeleri arasında benzerlikler var” ve bu da iki ülke arasındaki işbirliğinin delili olarak yorumlandı.

BEN AMI: KUZEY KORE'DEN GELEN PARA TALEBİNİ AÇIĞA VURMADIM

Hem İsrail hem de İran büyükelçileri açıklamalar üzerine yorum yapmaktan kaçındı. Haaretz'e göre “İsrail hükümeti açıklama yapma önerilerini geri çevirdi”, İran ise Kuzey Kore ile nükleer teknoloji üzerine görüşmeler yaptığını inkar etti. İran'ın Seul büyükelçiliği de açıklama yapma önerilerine cevap vermedi. Ayrıca Haaretz'de “geçtiğimiz hafta, kafe toplantısında yer alan eski İsrail büyükelçisi Ben Ami'nin bir tv röportajında Kuzey Koreli yetkililer ile 1999'da üç defa buluştuğunu fakat Kuzey Kore'den herhangi bir ödeme talebini açığa vurmadığını” söylediği aktarıldı.

SURİYE'DE KUZEY KORE'YE AİT NÜKLEER REAKTÖR

İsrail, Kuzey Kore'nin belirli sayıda ülkelere uzunca bir süredir nükleer teknoloji desteği sağladığına inanıyor. Bu ülkelere ise İran ve Suriye de dahil. Mart ayında İsrail'in Haaretz gazetesi, Suriye'deki Kuzey Kore yapımı bir nükleer rekatörün 2007'de vurulduğunu ortaya çıkardı. Konunun detaylarının ise neticede İsrail tarafından yıllardır sansürlendiği iddia edildi. Cube olarak bilinen bu reaktörün Doğu Suriye'de Deyrizor kasabasının yakınına konuşlandırıldığı ve kasabanın “Kuzey Kore'de üretilen bir nükleer reaktöre ev sahipliği yaptığı” iddia edildi.

