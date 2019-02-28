"Kuzey Kore ile yaptırımlar konusunda anlaşamadık"

ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Bizse bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." dedi.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen ikinci zirvede anlaşma sağlanamamasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Hanoi'de dün başlayan zirvenin "gerçekten verimli geçtiğini" söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında karar kıldık." diye konuştu.

Trump, Kuzey Kore Lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varamadıklarını anlattı.

- "Yaptırımları tamamen kaldırmamız mümkün değildi"

Trump, görüşmelerde yaptırımlar konusunda anlaşma sağlanamadığını belirterek, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Bizse, bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." ifadesini kullandı.

Görüşmelerin sonlandırılmasının kendi fikri olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Trump, "Bu tamamen benim kararımdı demek istemiyorum. İlişkimizi korumak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Kim'in kendisine daha fazla nükleer test yapmayacağı sözünü verdiğinin altını çizerek, "Kendisine ve sözüne güveniyorum, görüşmeye devam edeceğiz." dedi.

Görüşmenin dostane bir atmosferde geçtiğini dile getiren Trump, kimsenin masadan kızgın bir şekilde ayrılmadığını, iyi ilişkileri olduğunu söyledi.

Trump, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları kaldırılması için istekli olduğuna da vurgu yaptı.

- Yeni zirve için sözleşmediler

Trump, Vietnam'daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda Kuzey Kore lideri Kim ile "yeni bir zirve için sözleşmediklerini" söyledi.

Trump, Kim ile bir kez daha görüşebileceklerini belirterek, "Bu yakında olmayabilir ama çok uzun zaman da almayabilir." diye konuştu.

- Eski avukatının açıklamaları

Trump, ABD Kongresinde verdiği ifadede Rusya ile gizli iş birliğinden yasa dışı para ödemesine kadar birçok konuda kendisini suçlayan eski avukatı Michael Cohen'in açıklamalarına da yanıt verdi.

Cohen'in "çok fazla yalan söylediğini" savunan Trump, Kongre'deki oturumun zamanlamasını da eleştirdi. Trump, "Böyle önemli bir zirvenin ortasında bunun yapılması çok korkunç bir şey." diye konuştu.

Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim konusunda da Trump, gelişmelere ilişkin "aklıselim haberler"in geldiğini belirterek barışın sağlanabileceğini söyledi.

- Keşke daha fazla yol alabilseydik"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da iki liderin de görüşmesiyle birlikte, ABD ve Kuzey Kore heyetlerinin son 24 ila 36 saat içinde ilerleme kaydettiğini ancak sonuca ulaşılamadığını ifade etti.

Süreçte, heyetlerin gelecek haftalarda da birlikte çalışacağına dair umutlu olduğunu söyleyen Pompeo, "Keşke daha fazla yol alabilseydik, ben bu konuda umutluyum." dedi.

Pompeo, Trump ve Kim'in elde edilen ilerlemeden memnuniyet duyduğunu da sözlerine ekledi.

(Bitti)