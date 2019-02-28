"Kuzey Kore ile anlaşma imzalamama kararı aldık" ABD Başkanı Donald Trump: (1) - "Kuzey Kore ile herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldık"

ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldıklarını belirtti. Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen ikinci zirvede anlaşma sağlanamamasının ardından basın toplantısı düzenledi. Trump, "Kuzey Kore ile herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldık." ifadesini kullanarak, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların şimdilik devam edeceğini söyledi. ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nükleer ve füze testleri yapmama konusunda söz verdiğini de dile getirdi.

(Sürecek)

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