0553 313 94 23

Kuzey Kore harekete geçti!

Kuzey Kore'nin uydu fırlattığı başlıca sahasında kilit öneme sahip tesisleri sökmeye başladığı açıklandı.

24 Temmuz 2018 Salı 10:28
Kuzey Kore harekete geçti!

ABD'li araştırma grubu "38 North"un internet sitesinde, 20-22 Temmuz tarihlerinde çekilen uydu görüntülerinin, Kuzey Kore'nin Sohae fırlatma sahasında yürütülen sökme-parçalama faaliyetlerini ortaya koyduğu belirtildi. 

Parçalanan tesisler arasında balistik füzelerle uzay araçlarına yakıt motorları için geliştirilen roket motor test rampası ve ray montaj işleme binasının bulunduğu belirtildi. 

Güney Kore Devlet Başkanlığından bir yetkili, Seul yönetiminin de Kuzey Kore'de bu sahadaki sökme-parçalama faaliyetlerini fark ettiğini belirterek, bunun, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasına "olumlu etkisi" olacağını ifade etti. 

Uzmanlar ise bu tür adımların, tüm saha ortadan kaldırılmadan Kuzey Kore'nin askeri kapasitesini azaltmayacağına işaret etti. 

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşmüştü. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:28
  1. abd
  2. singapur
  3. Kuzey Kore
  4. trump
  5. Kim Jong-un
  6. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kızılay, Kurban Bayramı'nda milyonlarca insana ulaşacak
    1. Kızılay, Kurban Bayramı'nda..
    2. "Yahudi Ulus Devlet Yasası" 8 dilde..
    3. Sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve..
    4. Yine CHP yine iftira! Çöken bina için..
    5. Sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları..
    6. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları..
    7. Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi..
    8. Gaziantep'te Uluslarası Gastronomi..
    9. Lazio ve Bursaspor kurmayları Caicedo..
    10. MEB sözleşmeli Din Kültürü ve Ahlak..
    11. Filipinler'de Müslümanlara özerklik..
    12. Feto ile Oktar'ın kod adları bile aynı..
    13. Abartı egzoza geçit yok! Trafikten men..
    14. BİLSEM Sözleşmeli öğretmen atama..
    15. 2018 MEB Sözleşmeli öğretmen atama..
    16. MEB İKGM sözleşmeli öğretmen atama..
    17. Sözleşmeli fen ve teknoloji..
    18. Akıncı Üssü'nde yakalanan SAT'çılar..
    19. Elon Musk, Apple'a rakip oluyor!..
    20. Başkan Erdoğan'dan 'Malazgirt'..
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler