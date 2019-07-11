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Kuzey Kore füzeleri ABD'nin her yerine ulaşabilir

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:12
Kuzey Kore füzeleri ABD'nin her yerine ulaşabilir

ANKARA/SEUL (AA) - ABD Kore Kuvvetleri (USFK), Kuzey Kore'nin ürettiği Hwasong-15 kıtalararası balistik füzesinin (ICBM) ABD'nin her yerine ulaşma kapasitesinde olduğunu duyurdu.

Güney Kore resmi ajansı Yonhap'ın haberine göre, USFK'dan yapılan açıklamada, 12 bin 874 kilometre menzili olan Hwasong-15 ICBM'in ABD'nin her yerine ulaşabileceği belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bir füze test alanının kaldırılması ve Punggye-ri'de bir nükleer deneme tesisinin yok edilmesi konusundaki talimatlarına rağmen, ülkenin nükleer silahlardan tamamen arındırılması konusunda yapılması gereken çok şey olduğu kaydedildi.

Kuzey Kore, 29 Kasım 2017'de, bir Hwasong-15 denemesi yapmıştı. Kuzey Kore ordusunun elinde 5 bin 500 kilometre menzilli Hwasong-13 ile 10 bin kilometre menzilli Hwasong-14 balistik füzeleri bulunuyor.

- ABD-Kuzey Kore görüşmeleri

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Trump ile Kim, son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşmüş, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:12
  1. ABD
  2. füze
  3. Kuzey Kore

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