Kuzey Kore durmuyor

Kuzey Kore’nin gece saatlerinde yeni bir füze denemesi gerçekleştirdiği açıklanırken, bunun Pyongyang tarafından son 9 günde gerçekleştirilen 3’üncü deneme olduğunun altı çizildi.

Kuzey Kore’nin, son 9 günde 3’üncü kez kısa menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirdiği bu sabah ABD tarafından açıklandı. ABD Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kuzey Kore bu sabah iki yeni kısa menzilli balistik füze denemesi daha gerçekleştirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, füzelerin güneydeki Yonghung’dan Japon Denizi istikametine doğru bugün yerel saatle 02.59 ve 03.23’te ateşlendiğini duyurdu. Konuyla ilgili incelemelerin sürdüğü, verilerin analiz edilmesinin ardından detaylı bilginin elde edileceği bildirildi.

Ard arda üçüncü deneme

Kuzey Kore geçen hafta perşembe günü iki kısa menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirmişti. Bu çarşamba günü, Pyongyang tarafından iki füzenin daha Japon Denizi hedeflenerek ateşlenmesi Güney Kore ve Japonya tarafından büyük endişe ile karşılanmıştı. Kuzey Kore, bugünkü deneme ile son 9 günde gerçekleştirilen 3 denemede toplam 6 füzeyi test etmiş oldu.