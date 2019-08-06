0553 313 94 23

Kuzey Kore 2 haftada 4. kez kısa menzilli füze denedi

06 Ağustos 2019 Salı 09:57
Kuzey Kore 2 haftada 4. kez kısa menzilli füze denedi

ANKARA (AA) - Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin, "tanımlanamayan" kısa menzilli füzeler fırlatarak 2 hafta içinde dördüncü kez bu tür bir deneme yaptığını duyurdu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, yerel saatle 05.24 ve 05.36'da Güney Hwanghae bölgesinden Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru kısa menzilli füzeler fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 37 kilometre irtifa kazanan füzelerin 450 kilometreye yakın yol katettiği bilgisi yer aldı.

Kuzey Kore'nin ateşlediği füzelerin Güney Kore ile ABD arasında bu hafta başlayan tatbikatların başlangıcına denk gelmesi dikkati çekerken, Güney Kore ordusu, sürecin takipçisi olacağını ifade etti.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ko Min-jung da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin füze denemesinden sonra hükümetin acil toplantı düzenlediğini açıkladı.

- Kuzey Kore'nin füze denemeleri

Kuzey Kore, 25 Temmuz'da Doğu Denizi'ne doğru "yeni taktik güdümlü silah" olduğunu duyurduğu iki kısa menzilli füze fırlatmıştı.

Güney Kore, 31 Temmuz'da da Kuzey'in ülkenin doğu kıyısında iki kısa menzilli füze fırlatarak bir haftada ikinci kez silah denemesi yaptığını bildirmişti. Wonsan kentinden fırlatılan füzelerin 250 kilometre menzilli olduğu ve 30 kilometre yüksekliğe ulaştığı aktarılmıştı.

Pyongyang, bu füzelerin yeni çoklu roket fırlatma sisteminin ilk denemesi olduğunu açıklamıştı.

Cuma günü 3. kez füze denemesi yapan Kuzey Kore, Güney Hamgyong'un Yonghung bölgesinden Doğu Denizi'ne doğru kısa menzilli füzeler fırlatmıştı.

Kuzey Kore'nin son füze denemelerinin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması girişimine gölge düşürebileceği yorumları yapılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:57
  1. füze denemesi
  2. Güney KORE
  3. Kuzey Kore

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hanehalkı yurt içi turizm verilerini açıkladı
    1. Hanehalkı yurt içi turizm verilerini..
    2. İsrail güçleri 18 Filistinliyi..
    3. Türkiye Finans'tan ilk yarıda 205..
    4. 8 aydır imamı olmayan köy
    5. Milli Futbolcudan TDV’ye kurban bağışı
    6. CHP'li vekilin yasak aşkı her şeyi..
    7. Aşırı kıskanç insanlara dikkat
    8. Tek bacağıyla hacca koştu
    9. Teksas saldırısında ölü sayısı 22’ye..
    10. Öğrencilerden Kurşunlu Şelalesi ’ne..
    11. Kaza yapan otomobil 30 metre şarampole..
    12. (Özel) Şikayet 5 yavru köpeği annesiz..
    13. (Özel Haber) Keçiörengücü, Aktepe..
    14. Mersin plajlarında deniz suyu temiz
    15. Başkan Uysal, Kaleiçi Old Town..
    16. Antalya’da 10 bin 484 çiftçiye..
    17. Kış hazırlıklarına başladınız mı?..
    18. Rabia Naz'ın vasiyeti gerçek oldu!
    19. Borsa, güne yükselişle başladı
    20. Bayburt’ta kaybolan 21 yaşındaki genç..
    21. Turgutlu Belediyesinden ’Her Çocuk..
    22. Google, üretimde geri dönüştürülmüş..
    23. Armin Djerlek sağlık kontrolünden geçti
    24. Üniversite öğrencisi kızların..
    25. Çin'de sel felaketinde 19 kişi..
    26. Adıyaman'da orman yangını
    27. Diş etinde oluşan hastalıklara dikkat
    28. “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele..
    29. Kuzey Kore 2 haftada 4. kez kısa..
    30. Polonya Bisiklet Turu'nda trajik kaza
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'