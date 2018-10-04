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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden BM'ye: Gazimağusa'daki askeri kampı boşalt

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti, Birleşmiş Milletler'den, Gazimağusa'da kent merkezinde bulunan Barış Gücü'ne ait askeri kampın boşaltılmasını istedi.

04 Ekim 2018 Perşembe 16:19
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden BM'ye: Gazimağusa'daki askeri kampı boşalt

KKTC hükümeti, Birleşmiş Milletler'den, Gazimağusa'da kent merkezinde bulunan ve 'Stefanik Kampı' diye de bilinen Barış Gücü'ne ait askeri kampın boşaltılmasını istedi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kampın BM tarafından boşaltıması için New York'ta görüşmeler yaptıklarını söyledi. KKTC hükümetinin şehir merkezinde olan diğer askeri kamplar konusunda da çalışma başlattığı öğrenildi.

1964 YILINDA KURULMUŞTU... Gazimağusa'da, 'Stefanik Kampı' diye de bilinen BM Barış Gücü'ne ait askeri kamp, Kıbrıs'taki çatışmaların başladığı 1963 yılından bir yıl sonra 1964'te açılmıştı. Askeri kampın bulunduğu bölgenin geliştiğini anlatan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Bölgedeki konutların sayısı artttı. Kamp, binlerce üniversite öğrencisinin yaşam alanının tam orta yerinde kaldı. Buranın askeri maksatlı kullanılmasını doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

'BAŞKA YER ÖNEREBİLİRİZ'...  BM'ye alternatif bir yer önerebileceklerini ifade eden Özersay, askeri hareketlilik ve araçların kullanımının halk arasında rahatsızlık yarattığını kaydetti. "Bu zamanda kentin orta yerinde askeri bir kampın ve bu türden faaliyetlerin yapılması ne doğrudur ne de kamu güvenliği ve yararı ile bağdaşır" diye sözlerine devam eden Özersay, "Bu nedenle askeri kampın oradan kaldırılması, ertesinde herkesin kullanabileceği bir kent parkına, bir yeşil alana dönüştürülmesi düşüncemizi hem belediye hem de Doğu Akdeniz Üniversitesi yetkilileriyle ele alacağız" ifadelerini kullandı.

'SİVİLLEŞME ADIMI'... Kent merkezlerindeki askeri kampların sadece BM'yi kapsamadığına dikkat çeken Özersay, şöyle dedi: "Kuşkusuz bu sadece BM için geçerli değildir, genel olarak yerleşim alanlarının ya da turistik bölgelerin orta yerinde kalan diğer askeri kamplarla da ilgilidir. Önümüzdeki dönemde bu konularda hâlihazırda ilgili birimlerimizle bu yönde başlamış olduğumuz temaslarımızı ileriye taşıyacağız. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, sivil kullanıma açılacak bu türden alanların kamu yararına olacak şekilde kullanılmalarının esas alınması ve olası rant girişimlerine bu alanların kurban edilmemesi olmalıdır."

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 16:19
  1. KKTC
  2. Gazimağusa
  3. BM

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