Kuzey Irak’tan Gümüşhane’ye acı haber

Kuzey Irak’ta devam eden terör operasyonları sırasında şehit olan askerlerden birisinin Gümüşhaneli olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı öğle saatlerinde Irak’ın kuzeyindeki operasyonlar esnasında çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 8 askerin de yaralandığını açıklamıştı. Olayda şehit olan askerlerden birisinin Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Taşkın Temel olduğu bildirildi. Köyün Cami Mahallesinde yaşayan Temel ailesinin 6 çocuğundan birisi olan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Taşkın Temel’in bekar olduğu öğrenildi. Acı haberin alınmasının ardından ilçe protokolü acılı aileye bilgi vermek üzere köye giderken Temel’in, 2 aydır Kuzey Irak bölgesinde görev yaptığı babasının da emekli olduktan sonra köyde kahvehane işlettiği öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş Temel’in pazartesi günü düzenlenecek törenin ardından aynı köyde toprağa verilmesi bekleniyor.