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Kuzey Irak’tan gelen tırdan 79 kilo eroin çıktı

Kuzey Irak’tan Türkiye’ye gelen bir tırda, 79 kilo eroin ele geçirildi.

03 Nisan 2019 Çarşamba 11:56
Kuzey Irak’tan gelen tırdan 79 kilo eroin çıktı

Kuzey Irak’tan Türkiye’ye gelen bir tırda, 79 kilo eroin ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Irak’tan Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geçirilen yabancı plakalı tırı, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde durdurdu. Tırda, ‘Dante’ isimli hassas burunlu köpek tarafından yapılan aramada, dorsenin klimasının içerisinde gizlenmiş 79 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan tır sürücüsü M.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uyuşturucunun İskenderun Limanı’ndan Avrupa ülkelerine gönderilmek için Hatay’a gönderildiği öğrenildi.


Öte yandan uyuşturucu maddenin köpekler tarafından algılanmaması için üzerlerine baharat sürüldüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 11:56
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