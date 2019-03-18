Kuzey Irak’taki kamplardan kaçan PKK’lı 4 terörist teslim oldu
Irak’ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK’lı 4 terörist, Habur Sınır Kapısı’na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.18 Mart 2019 Pazartesi 11:52
Irak’ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK’lı 4 terörist, Habur Sınır Kapısı’na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’ta bulunan kamplarından kaçan 3’ü kadın 4 terörist, Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Kapısı’na geldi. PKK’lı teröristler, burada jandarmaya teslim oldu. Teröristler, daha sonra Silopi Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
YORUM YAZ