Kuzey Irak’taki kamplardan kaçan PKK’lı 4 terörist teslim oldu Irak’ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK’lı 4 terörist, Habur Sınır Kapısı’na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Irak’ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK’lı 4 terörist, Habur Sınır Kapısı’na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’ta bulunan kamplarından kaçan 3’ü kadın 4 terörist, Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Kapısı’na geldi. PKK’lı teröristler, burada jandarmaya teslim oldu. Teröristler, daha sonra Silopi Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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