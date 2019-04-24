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Kuzey Irak'ta PKK'ya büyük darbe! Terör hedeflerinin hepsi imha edildi

Irak kuzeyi Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 18:33
Kuzey Irak'ta PKK'ya büyük darbe! Terör hedeflerinin hepsi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Kandil bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Savaş uçakları terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefleri imha etti.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 18:33
  1. Kuzey Irak
  2. Zap
  3. Hakurk
  4. Hava harekatı
  5. PKK hedefleri
  6. Terörle Mücadele

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