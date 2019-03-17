Kuzey Irak'ta 12 terörist etkisiz hale getirildi
2 kahraman askerimizin şehit düştüğü Kuzey Irak'taki terör operasyonlarında 12 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.17 Mart 2019 Pazar 10:33
Milli Savunma Bakanlığı'nca dün Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşılmıştı.
Yapılan açıklamada, "Ele geçen bu teröristlerin yanında, bölgedeki emarelerden terörist zayiatının daha fazla olduğu değerlendirilmektedir." ifadesine yer verilmişti.
Bölgede yapılan çalışmalarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12 olduğu belirlendi.
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