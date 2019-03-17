Kuzey Irak'ta 12 terörist etkisiz hale getirildi 2 kahraman askerimizin şehit düştüğü Kuzey Irak'taki terör operasyonlarında 12 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nca dün Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşılmıştı. Yapılan açıklamada, "Ele geçen bu teröristlerin yanında, bölgedeki emarelerden terörist zayiatının daha fazla olduğu değerlendirilmektedir." ifadesine yer verilmişti. Bölgede yapılan çalışmalarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12 olduğu belirlendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.