Kuzey Irak'a hava operasyon: 28 hedef imha edildi
Irak kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör örgütüne ait 28 hedef vuruldu11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:05
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait 28 hedef imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve depo olarak kullanılan 28 hedef imha edildi.
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