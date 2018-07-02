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Kuzey Irak'a hava harekatı! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine yönelik hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:56
Kuzey Irak'a hava harekatı! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki  Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz  hale getirildi. 

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre,  Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:56
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