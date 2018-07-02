Kuzey Irak'a hava harekatı! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta 4 terörist etkisiz hale getirildi.