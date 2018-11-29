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Mehmetçik Kuzey Irak'ta 40 kilometrelik alanda güvenliği sağladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta PKK terör örgütüne darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Sınır ötesine geçen Türk birlikleri 40 kilometrelik alanı teröristlerden arındırdı.

29 Kasım 2018 Perşembe 07:55
Mehmetçik Kuzey Irak'ta 40 kilometrelik alanda güvenliği sağladı

Şemdinli-Derecik hattının Irak tarafındaki Hakurk ile Bradost bölgelerini tam ortadan kesen güzergâh boyunca PKK'lı teröristlerin yuvalandığı kamplar yerlebir edildi. Ortalama 2 bin 500 rakımlı dağların zirvesindeki o kamplara ise TSK geçici askeri üs noktaları kurdu.

O bölgeyi hainlere dar ettiler

Savaş uçakları Kuzey Irak'ın Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerini sık sık bombalarken, Mehmetçik ise karadan Kandil'e doğru ilerlemeye devam ediyor. Sınırötesinde stratejik önemi yüksek bir şerit boyunca 40 üs noktası kuran TSK, bunları da sıkı bir istihkâm çalışmasıyla birbirine bağladı. Lojistik olarak da tahkim edilen üsler PKK'nın hareket alanını zorlaştırmasının yanında terör bölgesinden Türkiye'ye yönelik kaçak geçişleri de büyük ölçüde önledi. TSK'nın üs kurarak kalıcı hale geldiği yerlerden çekilen PKK'nın gelir kaynakları da engellendi. Bölgedeki köylülerden sözde 'yol ve hizmet vergisi' adı altında düzenli haraç toplayan örgüt artık bu haracı toplayamıyor.

Orada kontrol bizde

Kani Rash, Bermiza, Bani, Kavet, Naya, Sur, Alakan ve Mavana kasabalarını PKK'ya dar eden Mehmetçik, bölgeye hakim noktalara yerleşti. Mehmetçiğin güvenliği ve geçiş yollarının kontrolünü sağlayan geçici üs bölgeleri aynı zamanda kara operasyonları için de lojistik destek sağlıyor. Geçici üsler Mehmetçiğin ilerleyişiyle birlikte farklı noktalara taşınıyor. İntikalin hızlı bir şekilde sürdürülebilmesi için anlık mühimmat desteği operasyon bölgelerine bu noktalardan aktarılıyor. Kandil'e doğru ilerleyen operasyonların gidişatı da bu noktalardan koordine ediliyor. (Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 07:55
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