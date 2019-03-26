Kuzey Irak Hakurk’taki Temel Çakır Üs Bölgesinde askerler teröristlerin saldırı girişimini anlattı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak Hakurk’taki Temel Çakır Üs Bölgesinde görev yapan askerler teröristlerin saldırı girişimini anlattığı videoyu paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak Hakurk’taki Temel Çakır Üs Bölgesinde görev yapan askerler teröristlerin saldırı girişimini anlattığı videoyu paylaştı.

TSK’dan yapılan paylaşımda, Kuzey Irak Hakurk’taki Temel Çakır Üs Bölgesinde teröristlerin 4 farklı noktadan yaptıkları sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır ve Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel’in kahramanlıkları arkadaşları tarafından anlatıldı.

TSK’dan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında bitirme hedefleri doğrultusunda hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Birleşmiş Milletler hukukundan doğan haklarını kullanarak Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde kurduğu askeri üs bölgeleriyle ülke sınırlarını terör tehdidinden uzak tutuyor" denildi.

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