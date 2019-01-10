0553 313 94 23

Kuzey Ege'de kuvvetli lodos

Lodos nedeniyle sahile yakın noktalardaki bazı işletme sahipleri dükkanlarını açamadı

10 Ocak 2019 Perşembe 17:31
Kuzey Ege'de kuvvetli lodos

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde kuvvetli lodos etkili oldu.

Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Edremit ve Burhaniye ilçelerinin bulunduğu Edremit Körfezi'nde, kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Lodos nedeniyle özellikle kıyı kesimlerde bulunan bazı işletmelerin masa ve sandalyeleri zarar gördü.

Öğleden sonra etkisini artıran lodos nedeniyle Burhaniye'nin Ören, Edremit'in Akçay, Zeytinli, Güre, Altınoluk ile Ayvalık'ın Cunda ve Sarımsaklı beldelerinde bazı işletme sahipleri dükkanlarını açamadı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın saatteki hızının 105 kilometreye ulaşacağı belirtildi.

Akçay sahilinde bir giyim mağazası çalışanı Pervin Bölükbaşı, "Bugün hava muhalefeti dolayısıyla dükkanlarımızı açamadık. Camlarımızı kapılarımızı açamıyoruz. İnanılmaz bir rüzgar var. Bugün hiç iş yapamayacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 17:31
  1. Balıkesir
  2. Edremit
  3. Lodos

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
    1. Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
    2. Rusya Suriye'de hangi bölgelerde..
    3. Kardeşini el arabasıyla taşıyan dedeye..
    4. Kaçırdıkları erkeğe tecavüz edip,..
    5. ABD'den kafa karıştıran Suriye..
    6. GÜNCELLEME - Edirne'de ormanlık alanda..
    7. İSG koşullarını iyileştiren projelere..
    8. Almanya mülteci gençlerin yaşını..
    9. Türkiye Büyükler Serbest Güreş..
    10. Balkondan düşen kişinin bacağı demire..
    11. ÖKK darbe girişimi davası
    12. Ölümüyle Diriliş Ertuğrul hayranlarını..
    13. Kuzey Ege'de kuvvetli lodos
    14. Birlikte yaşadığı eski eşi tarafından..
    15. Lucescu'dan teknik direktör Hakan..
    16. Çaykur Rizespor'da ayrılık
    17. İDO seferleri iptal edildi!
    18. Mısır'ın eski cumhurbaşkanı..
    19. Kızılay 'Acil Duyuru' yayınladı
    20. Ege Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye