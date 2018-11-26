Kuzey Ege'de fırtına
Geyikli-Bozcaada ve Gökçeada-Kabatepe hatlarında bazı seferler iptal edildi26 Kasım 2018 Pazartesi 11:03
Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00'da planlanan arabalı vapur seferini gerçekleştiremedi.
GESTAŞ AŞ'nin saat 11.00'deki Geyikli-Bozcaada, saat 13.00'teki Gökçeada-Kabatepe, saat 15.00'teki Kabatepe-Gökçeada seferleri de aynı nedenle iptal edildi.
Diğer hatlardaki seferler ise tarifede belirtilen saatlerde gerçekleştiriliyor.
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