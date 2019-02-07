Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferlere fırtına nedeniyle ara verildi07 Şubat 2019 Perşembe 09:54
ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Gökçeada-Kabatepe hattında saat 13.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise saat 15.00'teki seferler fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılacağını bildirdi.
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