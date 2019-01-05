0553 313 94 23

Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Kabatepe-Gökçeada arasındaki tüm seferler geçici olarak durduruldu

05 Ocak 2019 Cumartesi 06:11
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de 3 gündür etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada seferlerinde aksama yaşanıyor.

Bugün yapılacak seferlerin tümü fırtına nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini bildirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 06:11
  1. Çanakkale

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brexit, Danimarkalıları AB’ye yaklaştırdı
    1. Brexit, Danimarkalıları AB’ye..
    2. Kuzey Ege'de feribot seferlerine..
    3. Arjantin'de halkzamları protesto..
    4. Muhtarlar Endülüs Bölgesi'ni ziyaret..
    5. BUDO'dan sefer iptalleri
    6. Fenerbahçe Ozan Tufan'ı gönderdi mi?
    7. Abdullah Avcı'dan Arda Turan..
    8. Ve Ozan Tufan'ın yeni takımı belli..
    9. Trump'tan Kongre'ye "Meksika duvarı"..
    10. Quaresma Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?..
    11. "Pentagon, Somali'deki askeri..
    12. ABD savaş gemisini bombalayan El Kaide..
    13. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    14. Şehit Polis Fethi Sekin'i rahmetle yad..
    15. Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz,..
    16. "Filistin meselesi büyük zorluklarla..
    17. Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü
    18. 'Kaçış oyunu' faciayla bitti! Yanarak..
    19. Terör propagandasına 9 gözaltı
    20. Hain saldırının görüntüleri ortaya..
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Abdullah Gül'ün kuracağı partiye mi katılacak? İddiaların hedefindeki vekil kayıplara karıştı
    Abdullah Gül'ün kuracağı partiye mi katılacak? İddiaların hedefindeki vekil kayıplara karıştı
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!