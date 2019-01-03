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Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Kabatepe-Gökçeada arasındaki bazı seferler geçici olarak durduruldu

03 Ocak 2019 Perşembe 07:29
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, Marmara ve Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Kabatepe-Gökçeada hattında saat 15.00 ve 20.00 seferi ile Gökçeada-Kabatepe arasındaki saat 13.00 ve 18.00 seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, ada hattında iptal olan seferler yerine Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 12.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00 ve 14.00'de seferler yapılacağını bildirdi.

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 07:29
  1. Çanakkale
  2. fırtına

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