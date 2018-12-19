Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki bazı seferler iptal edildi19 Aralık 2018 Çarşamba 06:15
ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Alınan bilgiye göre, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında karşılıklı olarak bazı arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Fırtına dolayısıyla Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 ile Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00'de yapılması planlanan seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini duyurdu.
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