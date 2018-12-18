Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.



Alınan bilgiye göre, saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasında, karşılıklı bazı arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.



Fırtına nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00 ve 18.00; Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00, 15.00 ve 20.00'de yapılacak seferler geçici olarak durduruldu.

Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 12.00'de ise ek sefer yapılması kararlaştırıldı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.