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Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada arasındaki bazı seferler iptal edildi

06 Aralık 2018 Perşembe 09:44
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada arasındaki bazı seferler iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, dün geceden bu yana etkili olan fırtına nedeniyle saat 07.00'deki Gökçeada-Kabatepe, saat 09.00'daki Kabatepe-Gökçeada, saat 07.15'teki Bozcaada-Geyikli ve saat 08.00'deki Geyikli-Bozcaada seferleri yapılamadı.

Bozcaada-Geyikli saat 10.00 ve Geyikli-Bozcaada saat 11.00 seferleri de aynı gerekçeyle geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından yeniden başlatılacağını, diğer hatlarda ulaşımın normal olarak yapıldığını kaydetti.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 09:44
  1. Çanakkale
  2. deniz ulaşımına fırtına engeli

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